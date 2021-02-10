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21:20, 10 февраля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Более 9000 орловцев привились от коронавируса. Наша съемочная группа побывала в одной из поликлиник Орла.
- Читали, пересказывали, беседовали. Сегодня девятиклассники сдавали итоговое собеседование по русскому языку. Проверялись навыки говорения.
- В Орле открылась выставка, посвященная писателю, публицисту и переводчику Борису Зайцеву. Сегодня исполнилось 140 лет со дня рождения нашего знаменитого земляка.
- Только одна попытка. Правила поступления в вузы – изменились.
- Сегодня подписано соглашение с Российским футбольным союзом. Какие перспективы это открывает для Орловщины?
Вести-Орёл