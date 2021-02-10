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21:20, 10 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Более 9000 орловцев привились от коронавируса. Наша съемочная группа побывала в одной из поликлиник Орла.

- Читали, пересказывали, беседовали. Сегодня девятиклассники сдавали итоговое собеседование по русскому языку. Проверялись навыки говорения.

- В Орле открылась выставка, посвященная писателю, публицисту и переводчику Борису Зайцеву. Сегодня исполнилось 140 лет со дня рождения нашего знаменитого земляка.

- Только одна попытка. Правила поступления в вузы – изменились.

- Сегодня подписано соглашение с Российским футбольным союзом. Какие перспективы это открывает для Орловщины?

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