Губернатор Клычков прокомментировал ЧП на Красном мосту

Накануне, 9 февраля, там пострадал подросток-пешеход.

Глава региона уточнил, что при проведении ремонтных работ из под отбойного молотка вылетел кусок камня и попал в подростка, пробив тому пуховик и травмировал мягкие ткани. Жизни ребенка ничего не угрожает. Напомним, что региональные СУ СК и прокуратура заявляли о попавшем в мальчика металлическом фрагменте трамвайного рельса. Оба управления инициировали проверки, и, как сообщает пресс-служба прокуратуры, было возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».



Как заявил Клычков, завтра он лично посетит Красный мост с инспекцией.