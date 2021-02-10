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20:46, 10 февраля 2021 года

Губернатор Клычков прокомментировал ЧП на Красном мосту

Накануне, 9 февраля, там пострадал подросток-пешеход.


Глава региона уточнил, что при проведении ремонтных работ из под отбойного молотка вылетел кусок камня и попал в подростка, пробив тому пуховик и травмировал мягкие ткани. Жизни ребенка ничего не угрожает. Напомним, что региональные СУ СК и прокуратура заявляли о попавшем в мальчика металлическом фрагменте трамвайного рельса. Оба управления инициировали проверки, и, как сообщает пресс-служба прокуратуры, было возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».

Как заявил Клычков, завтра он лично посетит Красный мост с инспекцией.


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Артём Ежаков
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