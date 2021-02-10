«Позорная» для губернатора Клычкова тема лифтов должна закончиться в пятницу

Как заявил во время сегодняшнего прямого эфира в социальных сетях Андрей Клычков, по двум проблемным адресам лифты были запущены – это улицы Орловских партизан и Маринченко
. Оставшиеся дома, где ещё не запущены подъемные кабинки, – это улица Фомина, № 23 и улица Достоевского, № 6. Именно в этих зданиях Фонд капитального ремонта должен запустить лифты к пятнице.
Напомним, что орловцы неоднократно жаловались на эту тему губернатору. Андрей Клычков окрестил тему «позорной», и в минувшую пятницу объявил, что ненадлежащее исполнение соглашений на ремонт и ввод лифтов будет караться увольнением
главы Фонда.