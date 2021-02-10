Завтра в Орле обсудят вопрос открытия МФЦ

Об этом заявил сегодня Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.

Решение о том, продлять ли закрытие Многофункциональных центров или снимать ограничения на их работу, будет приниматься на завтрашнем заседании оперативного штаба, которое традиционно проводится в 15:00.



В случае положительного решения, оно станет очередной ступенькой в поэтапном снятии ограничений. Ранее отменили дистанционный формат обучения в организациях среднего профессионального образования и вузах, а с 15 февраля снимаются временные ограничение со сферы общественного питания.