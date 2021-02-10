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21:46, 10 февраля 2021 года Андрей Клычков призвал беречь волонтеров О том, каким нападкам подвергаются добровольцы, глава региона рассказал во время традиционного прямого эфира.





Согласно словам губернатора, в день волонтерским корпусом принимаются более 50 заявок на доставку бесплатных препаратов для лечения COVID-19, и иногда добровольцы сталкиваются с «грубым и хамским» поведением адресатов. Клычков подчеркнул, что люди занимаются этой помощью по собственному желанию, не получая за свой труд денег. Подчас им нужно отпрашиваться с учебы или тратить время после работы, чтобы закрывать обращения. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Давайте по-человечески относиться к тем людям, которые стараются помочь. Им никто не платит ничего – они приходят помогать людям, а получают хамство в ответ. Это неправильно. Понимаю, что нельзя мерить все под одну гребенку, но такие случаи были, и не раз. Я очень прошу – бережнее относитесь к нашим волонтерам». Как отметил глава региона, массовый отклик волонтеров на призыв о помощи людям старшего возраста и нуждающимся весной прошлого года стал самым впечатляющим поступком молодежи в 2020 году.



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Артём Ежаков



