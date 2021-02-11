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10:38, 11 февраля 2021 года В Орле возникли проблемы с долгостроем на улице Бурова, № 46 Губернатор Клычков заявил об этом вчера, 10 февраля, во время прямого эфира в социальных сетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «По недострою на Бурова, № 46 есть определенная сложность по линии Фонда и компенсации 1,5 миллионов рублей. Сейчас решается юридическая часть для того, чтобы дом достроить. Я давал поручение по проведению встречи с дольщиками. К сожалению, один сотрудник заболел коронавирусом, но эта встреча будет проведена, в том числе и в дистанционном формате. Сейчас нужно все это опубличить и показать людям, когда и в какие сроки все будет решено».

Напомним, что в числе обманутых дольщиков, купивших квартиры в многоэтажке на улице Бурова, № 46, находятся более полутора сотен человек. В состоянии недостроя здание находится уже несколько лет. В прошлом году дело сдвинулось с мертвой точки, к правительству области в вопросе восстановления прав граждан подключилась прокуратура.



Минувшей осенью стало известно, что закончить долгострой поможет Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Финансовая помощь объединения оценивается примерно в 45 миллионов рублей. Завершение строительства запланировано на текущий год.





Артём Ежаков



