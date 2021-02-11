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10:59, 11 февраля 2021 года Экспорт товаров из Орловской области превысил четверть миллиарда долларов Региональное правительство опубликовало данные о внешнеторговом обороте за минувший год.





Согласно представленной информации, в 2020 году иностранцы приобрели орловские товары на общую сумму в 289 миллионов долларов США. Несмотря на возникшие эпидемиологические трудности, экспорт региональной продукции вырос на 9,6% по сравнению с позапрошлым годом.



Увеличилось и количество зарубежных покупателей. Регион ведет внешнеэкономическую торговлю с 85 странами, всего орловскую продукцию купили 257 иностранных предприятий.



Чаще всего в регионе приобретают продовольствие и сырье. На долю их экспорта приходится 37,8% от общего объема. Также популярна машиностроительная продукция – её закупили в 33,6% от всех заявок. Тройку замыкают металлы и металлические изделия – 9,2%. Основными покупателями являются Латвия, Германия, Украина, Литва, Великобритания.



Внешнеторговый оборот Орловской области, который складывается из сумм импорта и экспорта, в минувшем году превысил полмиллиарда долларов – 562 миллиона 600 тысяч. На долю продаж пришлось 51,4% – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



