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11:13, 11 февраля 2021 года В Орле призывают добровольно сдать оружие О добровольной сдаче незарегистрированного оружия и боеприпасов напоминает Росгвардия.





В ведомстве напоминают, что при добровольной сдаче незарегистрированного оружия и боеприпасов можно получить компенсацию. Такой возможностью с начала года уже воспользовались двое орловцев. Кстати, в 2021 году размер компенсации увеличен. Так, за одну единицу боевого ручного стрелкового оружия теперь выплатят 15 тысяч рублей.



Только за месяц в Орловской области сотрудники Росгвардии выявили больше 50 нарушений в сфере оборота оружия. За прошлый год таких нарушений зарегистрировано порядка 400.





Надежда Невматулина



