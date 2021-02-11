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11:19, 11 февраля 2021 года О выплатах орловцам напомнит «Социальный навигатор» Как отмечают в Фонде социального страхования, мобильное приложение, это простой и удобный способ информирования жителей страны.





С этого года во всех регионах страны больничные и пособия по материнству ФСС выплачивает напрямую. В личном кабинете и в приложении «Социальный навигатор» есть все сведения: когда работодатель передал в отделение фонда документы, необходимые для назначения пособия, и на какой стадии находится его выплата.





Надежда Невматулина



