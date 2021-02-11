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11:24, 11 февраля 2021 года В Ливнах создают школу церковных звонарей Слушателей набирают в храме святого великомученика Георгия Победоносца.





Обучать старинному искусству планируют всех желающих, старше 14 лет. Курс включает в себя не только практику. Ливенцев познакомят с историей колокольного искусства, расскажут о канонах и уставе звонаря, а еще об архитектуре колоколен и производстве церковных вестников. Первые занятия пройдут 21 февраля.





Надежда Невматулина



