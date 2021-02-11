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11:24, 11 февраля 2021 года Еще пять орловцев скончались от COVID-19 В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 11 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 143 случая новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразились – 28 414.



В данный момент на Орловщине лечатся – 2 655. Накануне выписаны 154 жителя региона, с начала пандемии – 25 368. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 5 – летальный исход был зафиксирован 391 раз.



Суточная заболеваемость в России – 15 038, всего выявлено – 4 027 748. Накануне выздоровели – 21 961, всего – 3 538 422. На лечении – 410 639. Количество смертей за сутки – 553, за все время разгула коронавируса – 78 687.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



