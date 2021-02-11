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11:20, 11 февраля 2021 года В Орловской области расформировали департамент Его функции разделили между двумя новыми.





Соответствующий указ губернатора № 610 подписан главой региона Андреем Клычковым. Согласно тексту документа, департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства был разделен на два замещающих департамента: «дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области» и «ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области».



Ответственным за новые департаменты назначен заместитель председателя регионального правительства по развитию инфраструктуры Игорь Тиньков.





Артём Ежаков



