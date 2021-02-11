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11:42, 11 февраля 2021 года

Суточная заболеваемость коронавирусом в Орловской области

Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 11 февраля.


Суточный прирост в Орловской области:
Орел – 70; Болховский район – 16; Орловский – 12; Мценский – 10;Урицкий, Должанский и Верховский – по 5; Кромской, Ливенский и Ливны – по 3; Троснянский и Покровский – 2; Знаменский, Шаблыкинский, Дмитровский, Глазуновский, Малоархангельский, Новодеревеньковский и Корсаковский – по 1.

Со старта распространения коронавируса:
Орел – 14 533; Орловский район – 3 585; Болховский – 619; Знаменский – 161; Хотынецкий – 494; Урицкий – 606; Шаблыкинский – 198; Сосковский – 182; Кромской – 353; Дмитровский – 685; Свердловский – 426; Троснянский – 294; Глазуновский – 238; Малоархангельский – 397; Покровский – 502; Колпнянский – 277; Должанский – 268; Ливенский – 576. Ливны – 1 110; Верховский – 307; Залегощенский – 386; Краснозоренский – 191; Новодеревеньковский – 398; Новосильский – 136; Корсаковский – 67; Мценск и Мценский район – 1 425.

Всего в регионе с начала пандемии заразились – 28 414, за сутки – 143, выписаны – 154. Выздоровели за все время – 25 368, на лечении – 2 655. От осложнений на фоне новой болезни в области скончался 391 человек – накануне умерли 5 жителей региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Инфографика оперативного штаба




Артём Ежаков
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