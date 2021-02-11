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11:43, 11 февраля 2021 года В Орле изъяли из незаконного оборота крупную партию немаркированной алкогольной продукции Сотрудники полиции обнаружили контрафакт в Орле и Орловском районе.





Полицейские обнаружили около тысячи бутылок и более тонны этилового спирта в пластиковых канистрах. Общая сумма изъятого составила около 300 тысяч рублей. Организаторы склада - трое мужчин - установлены.



Продукцию сбывали под видом водки, коньяка и бренди. Хранили алкоголь в хозпостройках по месту жительства, гаражах и даже транспортных средствах. Возбуждено уголовное дело, по которому можно получить до 6 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Татьяна Напольских



