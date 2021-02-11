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12:00, 11 февраля 2021 года

Неравнодушные орловцы пресекли избиение и разбой

Полицейские установили подозреваемых в преступлении.


По предварительной информации, в дневное время 23-летнюю орловчанку на Московском шоссе окликнули две ранее судимые девушки, толкнули её в спину и потребовали отдать мобильный телефон. Отказ привел злоумышленниц в ярость, и они принялись избивать жертву ногами. Неравнодушные прохожие спугнули девушек.

Потерпевшая и очевидцы хорошо их запомнили. По детальному описанию внешности, правоохранители вышли на ранее судимых орловчанок 1996 и 2002 годов рождения. Обе признались в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговор). Обе фигурантки задержаны – сообщает пресс-служба регионального УМВД.


Артём Ежаков
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