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12:15, 11 февраля 2021 года В Орле прокуратура добилась проведения забытого капремонта Суд удовлетворил иск ведомства в полном объеме.





Инспекция была инициирована Железнодорожным районным ведомством. Результаты проверки показали, что дом № 33 по 3-й Курской был признан межведомственной комиссией подлежащим реставрации, однако региональный фонд капитального ремонта не предпринял соответствующих шагов для профильной деятельности – работы в старом здании так и не были проведены.



В связи с выявленными нарушениями, прокуратура обратилась в суд с иском. Вердикт инстанции постановил фонду обеспечить организацию и проведение работ на объекте в соответствии с проектно-сметной документацией.



Решение вступило в законную силу, его исполнение поставлено ведомством на контроль – сообщает сайт региональной прокуратуры.





Артём Ежаков



