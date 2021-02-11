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12:22, 11 февраля 2021 года

Власти Орловской области не оставляют планов вернуть «Полет» в рабочий режим

На реконструкцию молодежного Центра вновь выделяют инвестиции. Постановление подписано правительством региона.


Согласно документу, в 2022 году будет выделено 3,5 миллиона рублей на проектно-изыскательские работы. В 2023 году на реконструкцию выделят 123 миллиона рублей, большая часть которых федеральные средства. И в 2024 году на завершение работ планируют потратить почти 140 миллионов.

Напомним, здание молодежного центра «Полет» страдало протекающей крышей и ветхим фундаментом. Областные власти в 2012 году решили его не просто капитально отремонтировать, но реконструировать. Однако единственное, что смогли сделать это демонтаж внутренних помещений. С тех пор власти несколько раз возвращались к теме реконструкции молодежного центра и даже выделяли деньги. Но пока дело с мертвой точки не сдвинулось.

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«Полет» откладывается



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