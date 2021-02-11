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12:30, 11 февраля 2021 года

В Мценске рассмотрят дело о домашнем насилии и убийстве

Местному районному суду предстоит вынести вердикт.


По данным следствия, в марте минувшего года мужчина выпивал вместе с женой. Вспыхнувший далее конфликт, алкоголь и возникшая неприязнь побудила амчанина взять керамическую тарелку, ударить ей супругу по голове, облить несчастную спиртосодержащей жидкостью и поджечь. Огонь нанес женщине ожоги третьей степени, покрывающие 20% туловища.

Ещё страшнее завершился следующий конфликт подсудимого. Нетрезвый амчанин повздорил с приятелем и не менее пяти раз ударил последнего кулаком по голове и туловищу. Избиение продолжилось поножовщиной – мужчина нанес жертве не менее двух ножевых ранений в шею и в левую часть грудной клетки. От полученных травм жертва погибла.

Обвиняемый предстанет перед судом по обвинению в двух статьях: п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью и мучениями для потерпевшей) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) – сообщает сайт областной прокуратуры.


Артём Ежаков
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