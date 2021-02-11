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12:41, 11 февраля 2021 года

Орловская область с первой попытки получила финансирование от Минпромторга

Поддержку получила региональная программа развития промышленности.


Документ о выделении области более чем 39,6 миллиона рублей был подписан Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Полученные средства направят на докапитализацию Фонда развития промышленности.

Заявки на предоставление Единой региональной субсидии были поданы 52 субъектами страны. Было одобрено 25 из них, включая проект Орловской области. Наш регион впервые участвовал в конкурсном отборе на получение такого вида финансирования – сообщает региональный информационный портал.


Артём Ежаков
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