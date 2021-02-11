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12:39, 11 февраля 2021 года Павел Меркулов: Память о подвиге наших отцов и дедов должна быть священна На протяжении нескольких лет доктор исторических наук, профессор, и.о. директора Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС Павел Меркулов руководит региональным отделением Российского военно-исторического общества.





Доктор исторических наук, профессор, и.о. директора Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС Павел Меркулов — человек на Орловщине известный. За его плечами огромный и успешный опыт работы на самых различных должностях: от секретаря райкома комсомола до заместителя губернатора области. Павел Александрович - кавалер ордена Дружбы и ордена Почета. Почётный гражданин Орловского и Хотынецкого районов. Почётный работник сферы образования Российской Федерации.



Но есть у Павла Меркулова ещё одна сфера деятельности, о которой говорят и пишут нечасто: военно-патриотическая работа, направленная на сохранение нашей истории, правды о Великой Отечественной войне, воспитание молодежи в духе этой великой памяти. На протяжении нескольких лет он руководит региональным отделением Российского военно-исторического общества. Сегодняшний наш рассказ именно об этом.



Благодаря усилиям членов поисковых отрядов российского военно-исторического общества за последние годы на территории Орловской области установлены имена 108 бойцов и командиров Красной Армии.



— Недаром ведь говорят, — считает Павел Меркулов, — что война не закончена, пока не будет найден и похоронен с надлежащими почестями последний погибший солдат. Эта неписаная истина стала для меня побудительным мотивом участия в поисковом движении.



На счету орловских поисковиков много добрых дел и ярких страниц. К примеру, поисковый отряд "Безымянный солдат" принимает активное участие в "Вахтах Памяти". В сентябре 2018 года орловские поисковики участвовали в Ржевской поисковой экспедиции. А всего "Безымянный солдат" принял участие в 5 полевых экспедициях. За это время совместно с другими поисковыми отрядами были обнаружены и подняты останки 124 бойцов и командиров Красной Армии.



Только в 2020 году в рамках Орловской областной "Вахты Памяти" проведено 6 полевых экспедиций и более 50 поисковых разведок. В них приняло участие более 200 добровольцев из разных поисковых отрядов межрегионального поискового объединения "Огненная дуга". В феврале того же года организована разведывательная экспедиция в Сосковском районе по уточнению места падения советского самолета в годы Великой Отечественной войны, по результатам которой установлено место падения истребителя Ил-2 и идентифицирован экипаж. Также прошлой осенью отряд работал в районе села Первый Воин Мценского района, где в 1941 году танкисты Михаила Катукова сдерживали армаду Гудериана, рвущуюся к Москве.



Отдельной страницей в поисковой деятельности Орловского регионального отделения РВИО стоит успешно завершившаяся в июле 2019 года экспедиция по поискам склепа и останков выдающегося государственного деятеля России начала XIX века, 2-го министра Внутренних Дел Российской империи, чрезвычайного и полномочного посла Российской империи при дворе Наполеона в 1811 году князя Алексея Борисовича Куракина. Это было поистине знаковое событие в истории Орловской области и всей страны.



Не менее важной составной частью военно-патриотической работы сегодняшнего дня Павел Александрович считает увековечение подвига советских солдат в годы Великой Отечественной войны. В частности, обустройство воинских мемориалов, установка памятников и памятных знаков.



— Только за последние четыре года, — говорит Меркулов, — при поддержке Российского военно-исторического общества на территории области открыты памятники советскому солдату в населённых пунктах Башкатово и Тельчье Мценского, Ивановское и Плещеево Орловского районов, поселке Тросна, городе Болхове, готовится к открытию памятник героям-танкистам в Орле в Парке Победы.



Замечательная идея, реализованная и ставшая итогом совместной работы регионального отделения и Центрального совета Российского военно-исторического общества — изготовить и открыть мемориальные доски всем Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы — уроженцам Орловской области. За период 2018-2020 гг. в разных местах торжественно открыты 173 памятные доски, в настоящее время ведется работа по передаче в районы и установке 33 досок, посвященных нашим землякам, полным кавалерам ордена Славы.



Время неумолимо. Всё дальше уходят от нас события жесточайшей войны с немецким фашизмом, всё меньше остаётся её участников и очевидцев. Но мы, наследники поколения победителей, не имеем права забыть всё то, что произошло семь с лишним десятилетий назад. Не имеем права позволить нашим врагам и недругам переписать историю, предать забвению жизни 27 миллионов наших соотечественников, положивших свои жизни на алтарь Победы. А потому очень важно знать правду о войне, о беспримерных подвигах наших людей на фронте и в тылу сегодняшней молодежи. И рассказать эту правду, обозначить важные ориентиры должны мы, те, кто узнал её от старших членов своей семьи, от своих отцов и матерей.

— Работа с молодёжью, подготовка и проведение различных мероприятий, связанных с историей нашей страны, событиями военных лет является, без сомнения, главным смыслом и важнейшим содержанием деятельности военно-исторического общества, — уверен Павел Меркулов. — Здесь нет мелочей, нет проходных второстепенных тем. Нет месту фальши и небрежному обращению с историческими событиями и фактами.



Павел Александрович перечисляет десятки мероприятий, проведённых с участием молодёжи и для молодёжи в последние годы. В их числе уроки мужества, вахты памяти, поездки по местам боёв, сбор и оформление экспонатов для вузовского музея, участие в посадке деревьев в ходе акции "Аллея Героев", праздничные концерты, посвященные памятным датам военной истории Отечества, открытые лекции, обучающие семинары, мастер-классы — всего не перечислить.



В апреле 2020 года, в преддверии празднования 75-й годовщины Великой Победы был подготовлен информационно-социологический бюллетень "Воспроизводство исторической памяти о Великой Отечественной войне".



75 лет прошло со дня Великой Победы, однако работа по увековечению подвига защитников Отечества продолжается.



В Орле эту работу активно ведет региональное отделение Российского Военно-исторического общества. На чем она строится?



Поисковики выходят "в поля", живут в лесу, проводят раскопки в оврагах, в болотистой местности, испытывают неудобства — не за деньги, не по приказу. Им интересны история, память о прошлом, они тратят на это силы, время, отпуск, досуг. Многим это интересно еще и потому, что их близких, родных война не обошла стороной. Как правило, в каждой семье кто-то воевал, был ранен или погиб. А сколько их, бойцов Красной Армии, полегло на орловских полях и высотах в ходе тяжелых боёв 1942 года и ожесточённых сражений в ходе Курской битвы в 1943 году?! Точную цифру до сих пор не знает никто.



Павел Меркулов обращает внимание, что в последние годы поисковое движение стало другим — более массовым, разносторонним. Появились новые информационные и технические возможности. Экспедиции превратились в научные изыскания, настоящую военно-патриотическую археологию. А увековечение памяти стало не только делом государственной важности, но и совести каждого.



— Юным и молодым нашим гражданам, вступающим в жизнь, важно иметь иммунитет от различных псевдоисторических, заказных материалов о событиях прошлого, которых, увы, нам подсовывают немало, — считает Павел Александрович. — Нужно накапливать знания, скрупулёзно изучать документы, опираться на факты, уметь их сопоставлять и анализировать, чтобы отличать реальные эпизоды и события от исторических вымыслов и провокаций. Это именно тот мотив, который подвигнул меня и многих моих товарищей, многих молодых ребят и девчонок заниматься поиском и возвращением из небытия бойцов Красной Армии, защитников нашего Отечества.



Одним из значимых проектов военно-патриотической работы является исследование жизненного пути и увековечение памяти почетного работника органов государственной безопасности, "дедушки русского спецназа", "солдата столетия", как называли его ученики и коллеги, полковника Ильи Григорьевича Старинова. Результатом этой работы стало издание серии книг посвященных этому выдающемуся человеку и патриоту, настоящему Герою Отечества и установка памятников на его Родине.



В ноябре 2015 года в поселке Стрелецкий Орловского района был открыт памятник "школе пожарников", одним из организаторов которой являлся Илья Старинов. В 2016 и 2017 годах установлены бюсты на Офицерском кладбище города Болхова и на территории Стрелецкой школы. 21 февраля 2018 года проведена презентация серии книг, посвященных биографии Старинова, автором которых был Павел Меркулов. А в сентябре прошлого года вышло второе, дополненное и расширенное издание книги, получившей название "Гений взрыва": Судьба на фоне эпохи".



— Я посчитал своим долгом отдать дань памяти этому замечательному человеку, легендарному офицеру-подрывнику, немало сделавшему для нашей Родины в годы войны и в послевоенное время, — говорит Павел Александрович. — Илья Григорьевич Старинов являет собой яркий образец отваги, мужества, преданности делу и своему народу. Он всегда будет служить примером для сегодняшнего и будущих поколений россиян.





