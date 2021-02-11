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13:07, 11 февраля 2021 года На Орловскую область снова надвигается сильный снег и ветер Непогода прогнозируется 11 и 12 февраля.



Согласно данным областного ГУ МЧС, ссылающегося на Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21:00 11 февраля до 21:00 12 февраля на территории Орловской области ожидаются обильный снегопад, который утром и днем перерастет в очень сильный. Местами метель. Осадки образуют на дорогах снежные заносы. Днем на юго-восточной части региона прогнозируется снег, в том числе и мокрый.



Температура воздуха ночью: от -9℃ до -14℃. Днем: от -7℃ до -12℃. Температура на юго-востоке области: до 0℃.



Ветер: от 7 до 12 м/с, местами от 15 до 18 м/с.





Артём Ежаков



