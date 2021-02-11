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14:39, 11 февраля 2021 года Орловские аудиторы нашли положительное и отрицательное в работе «Дорожной службы» Региональная контрольно-счетная палата проверила финансы предприятия за 2018, 2019 и первую половину 2020.





Общий объем проверенных аудиторами средств перевалил за 2,5 миллиарда рублей. Было отмечено, что «Дорожная служба» сократила свою кредиторскую задолженность. За первое полугодие минувшего года она сократилась на 32,7%. Просрочка по выплатам также снизилась – за обследованный период она уменьшилась в 1,8 раз. К 1 июля минувшего года предприятие осталось должно заемщикам 270,5 миллиона рублей, а просрочило 52 миллиона. Положительным показателем также является рост прибыли – за первое полугодие она выросла в 2,2 раза от прогнозируемой и составила 20,7 миллиона.



Среди отрицательных показателей аудиторы обратили внимание на нарушение законодательства на сумму в 364,7 миллиона. Из этой цифры на долю нарушений бухгалтерского учета пришлось 135,4 миллиона, неэффективного использования средств – 100,6 миллиона, упущенной выгоды – 5,3 миллиона, убытков при исполнении соглашений – 39,7 миллиона, прочих нарушений – 83,6 миллиона, сообщается в документации региональной КСП.





Артём Ежаков



