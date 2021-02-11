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15:36, 11 февраля 2021 года В Орловской области завершают районное развертывание пунктов вакцинации от COVID-19 До полного покрытия районов региона прививочными кабинетами осталось открыть ещё четыре пункта, которые приступят к работе завтра.





Об этом заявил на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба глава местного департамента здравоохранения Иван Залогин. По словам чиновника, в настоящий момент на территории региона развернуто 30 стационарных прививочных кабинетов. Завтра ещё четыре - в Шаблыкинском, Знаменском, Краснозоренском и Хотынецком районах, сообщает пресс-служба оперативного штаба. Новые кабинеты позволят покрыть каждый район Орловской области пунктом вакцинации от коронавируса. При это неоднократно подчеркивалось, что с распространением вакцины будут появляться дополнительные прививочные кабинеты.



Также Залогин озвучил информацию о коечном фонде и кампании по вакцинации. Так, на сегодняшний день свободно больше трети мест для госпитализации с коронавирусом – 35,4%. Первый компонент «Спутника V» получили 9760 жителей региона, 1730 орловцев полностью завершили вакцинацию.





Артём Ежаков



