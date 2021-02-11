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15:56, 11 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Возбуждено уголовное дело, связанное с проведением ремонта на Красном мосту. Пострадал подросток-пешеход.



- После прививки - на каток. Всё больше пенсионеров прививаются от ковид, чтобы вернуться к активному образу жизни.



- Орловский турнир по легкой атлетике принял спортсменов из 18 регионов страны. О рекордах и впечатлениях соревнований на призы Валентины Тихомировой расскажут сами спортсмены.



- Элитное спиртное - гаражного разлива. Оперативники прикрыли склад нелегального алкоголя.



- Пристегните самое дорогое. Госавтоинспекторы проводят рейды. В зоне внимания - маленькие пассажиры.



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