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16:18, 11 февраля 2021 года Орловские МФЦ откроются в штатном режиме 18 февраля Об этом было заявлено на сегодняшнем заседании оперативного штаба.





Решение касается всех многофункциональных центров области. Посещения заведений будут возможны без предварительной записи. Недельная задержка связана с подготовкой центров к открытию.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Обращений было большое количество. Сейчас жизнь понемногу возвращается в привычное русло, гражданам нужны и документы, и справки, и информацию уточнить, и сделать обращение по госуслугам. Поэтому здесь МФЦ оказывает большую социальную функцию, и мы принимаем это решение».





Артём Ежаков



