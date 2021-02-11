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16:34, 11 февраля 2021 года

Пешеходную зону Красного моста оградили металлическим забором

Сегодня губернатор и мэр Орла посетили объект с инспекцией.


Пешеходный коридор полностью закрыт от стройки и прохожие отгорожены от опасной зоны. Эта тема стала особенно актуальной после травмы 17-летнего парня, когда отколовшийся во время работ  фрагмент металла отправил юношу на больничную койку.
 
Что касается текущей работы, связанной непосредственно с реконструкцией объекта, то здесь продолжается демонтаж мостовых конструкций, огорожен периметр рабочей зоны и оборудован городок для нужд специалистов – сообщает сайт областного правительства. Здесь сняты практически весь асфальт и трамвайные пути, полностью убрано ограждение со стороны памятника Ивану Грозному. После сооружения временной пешеходной переправы, «Ремспецмост» приступит к реконструкции центральной мостовой опоры, археологическим изысканиям со стороны набережной Дубровинского и улицы Гостиной, а также выносу близлежащих инженерных сетей. Реконструкцией ежедневно занимаются порядка 30 человек, со временем их число возрастет в несколько раз – от 100 до 120 человек, сообщает сайт мэрии.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Одна из главных наших задач в областном центре – это обеспечение транспортной доступности. Реконструкция Красного моста является одним из шагов по решению данной проблемы, это позволит сохранить стабильность транспортного передвижения по городу».


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Артём Ежаков
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