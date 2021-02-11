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17:01, 11 февраля 2021 года

Орловский драмтеатр завершил драму капремонта

Четыре года назад завершился капитальный ремонт здания Орловского академического театра им. Тургенева. На сцене театра шли спектакли, в зрительном зале звучали аплодисменты. Но очередная проверка показала грубые нарушения техники пожарной безопасности. Театр закрыли до устранения нарушений. Сегодня актеры вернулись в родные стены.


Каким образом состоялась приемка здания театра после капитального ремонта четыре года назад, уже вопрос риторический, но тогда разрешили работать с грубейшими нарушениями в сфере техники пожарной безопасности.

В 2020 году после очередной проверки суд обязал все устранить и вынес запрет на эксплуатацию здания. Список доработок состоял из четырех пунктов. В частности, не было источника бесперебойного питания для аварийного освещения, впрочем, как и самого освещения. Не работала также и противодымная вентиляция. В проекте были предусмотрены тамбур-шлюзы - в случае ЧП они должны сдерживать дым и огонь, но строить их пришлось уже самим. Таких зон безопасности на цокольном этаже театра - восемь. Отремонтировали и автоматическую противопожарную сигнализацию.

Елена Казакова, директор Академического театра им. И.С.Тургенева: «Театр выполнил в полном объеме решение суда. В настоящее время все у нас работает». 

Выполнение всех предписаний дало возможность актерам, которые уже успели привыкнуть к кочевой жизни, вновь вернуться в родные пенаты и приступить к репетициям. Успеть надо к марту. Тогда весь текущий репертуар вернется на сцену академического театра.

Елена Казакова, директор Академического театра им. И.С.Тургенева: «Мы готовы работать на любое количество зрителей, потому что мы очень соскучились по работе, по зрителям, по своему зданию, по самому театру».

Премьеры, запланированные к показу в театре кукол и Городском центре культуры, пройдут по плану.


Анна Вайсергисер
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