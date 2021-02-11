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17:43, 11 февраля 2021 года

Митрополит Орловский и Болховский Тихон вручил архиерейские грамоты волонтерам

Кстати, в волонтерском центре партии «Единая Россия» будут рады новобранцам.


Во время пандемии одними из первых на помощь пожилым людям и ветеранам приходят добровольцы. Волонтерский центр партии «Единая Россия» свои двери открыл практически год назад, и за это время добровольцы помогли не одной тысяче человек - привозят продукты, лекарства, доставили даже крещенскую воду тем, кто не смог пойти в храм. И сегодня со словами благодарности к молодым и неравнодушным обратился митрополит Орловский и Болховский Тихон. Ребятам вручили Архиерейские грамоты и памятный подарок - книгу. 
 
Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Удивительный пример поддержки немощных людей, поддержки тех, кому, может быть не столько нужна материальная поддержка, сколько забота человеческая, ласка, тепло - то самое дорогое, что отдают молодые люди, это время, и самое главное - они расточают свою любовь, приобретают здесь на земле и в вечности счастье». 
 
Ежедневно в волонтерский центр поступают до 100 обращений - привезти продукты, взять рецепт в поликлинике, сходить в аптеку. Добровольцы помогают людям, несмотря на погоду и риск заразиться коронавирусной инфекцией. Кстати, те, кто переболел, вновь вернулись к своей деятельности.
 
Добровольцев много не бывает. Поэтому в волонтерском центре партии «Единая Россия» ждут новобранцев.
 
Михаил Вдовин, руководитель волонтерского центра партии «Единая Россия»: «Нам не хватает рабочих рук, и если молодежь заинтересуется волонтерской деятельностью, мы будем рады видеть их в наших рядах».
 
Михаил Вдовин и сам все свое свободное время уделяет волонтерству. 
 
Активное участие волонтеры принимают в информировании населения о возможности привиться от коронавируса - раздают листовки, а также помогают в оформлении документов в поликлиниках и районных больницах.



Юлия Опанасюк
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