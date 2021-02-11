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18:13, 11 февраля 2021 года

Андрей Клычков проинспектировал ход работ на Красном мосту в Орле

На днях во время демонтажа трамвайных рельсов на Красном мосту был травмирован 17-летний парень, который проходил мимо. Инцидент привлек внимание не только следственных органов, но и региональных властей. Сегодня с инспекцией на объекте побывал губернатор. В ходе рабочей поездки он также посетил насосную станцию Южно-Кромского водозаборного узла, где осмотрел насосную станцию и станцию обезжелезивания.


На Красном мосту, где идёт ремонт, пострадал подросток. Во время демонтажа трамвайных рельсов отлетел осколок и попал 17-летнему парню в спину.
 
Виктор Сауткин, врач-ортопед НКМЦ им. З. И. Круглой: «При обследовании было обнаружено наличие инородного тела, расположенного рядом с углом правой лопатки. Под общим обезболиванием и рентгенконтролем инородное тело было удалено. Состояние пациента удовлетворительное».
 
Как следствие - возбудили уголовного дело. Прокуратура, проведя проверку, установила нарушение правил безопасности - пешеходная галерея не была отгорожена от места работ.
 
Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Прокуратурой будет дана правовая оценка действиям, бездействию должностных лиц, в чью компетенцию входит осуществление контроля за соблюдением требований безопасности, жизни и здоровья граждан при проведении работ на указанном объекте».
 
Свою проверку на Красном мосту сегодня провёл губернатор. Недочёт подрядчик устранил - пешеходная часть теперь отгорожена металлическими листами.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «С учётом работ, которые сейчас проводятся, с учётом того, что люди ходят, плюс пешеходный мост - в апреле, нам необходимо принять все меры, чтобы не допускать таких ситуаций впредь». 
 
Произошедший инцидент работы не приостановил. Строители сейчас демонтируют оставшиеся на переправе рельсы и трамвайные и троллейбусные линии. С ними невозможно будет собрать кран, необходимый для постройки временного пешеходного моста. Составные вышки уже на мосту.
 
Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «Мост пешеходный будет организован до конца апреля, в соответствии с установленным графиком выполнения работ. После того, как будет установлен временный пешеходный мост, начнутся активно демонтажные работы по основным несущим конструкциям, работы археологические - в зонах переноса сетей и установки временных конструкций на береговых сторонах, и дальнейшие работы».
 
Большой объём земляных работ в этом году ждёт и «Орёлводоканал». В прошлом году предприятие проложило новый водовод по улице Авиационной, обеспечив водой со станции обезжелезивания больше трех тысяч орловцев, проживающих в Железнодорожном и Северном районах. К 2024 году получать чистую воду должны 95% населения города.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В 2021 году у нас планы по дальнейшему строительству водоводов - продолжение того, что было сделано на Высоковольтной. Наше муниципальное предприятие является важнейшим стратегическим учреждением, которое эту работу должно выполнять».
 
В этом году чистая вода со станции обезжелезивания должна дойти до жителей Советского района. В рамках программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология» «Орёлводоканал» скоро начнёт строительство нового водовода протяжённостью больше 3,5 километров - от улицы Авиационной до улицы Генерала Родина.



Антон Киселёв
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