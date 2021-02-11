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19:12, 11 февраля 2021 года Под Орлом погиб водитель фуры ДТП произошло сегодня ночью на 49 километре автодороги Орел-Брянск.





Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, грузовик "Вольво" с полуприцепом врезался в стоящий автомобиль DAF, который за минуту до этого остановился из-за аварии с его участием. Водитель DAF погиб, когда выходил из машины.

На месте работали сотрудники ГИБДД.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро



