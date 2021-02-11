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21:20, 11 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- ЧП на Красном мосту будет дана правовая оценка. Обеспечена ли безопасность прохожих, сегодня проверил губернатор.

- Ремонт окончен. Театр открывает двери. К этому событию шли несколько лет.

- Сегодня труд волонтеров отметила Орловская митрополия.

- Маски снимать рано, но ограничения станут мягче. Об этом сегодня говорили на регштабе.

- К паводку готовы: сегодня состоялся смотр спецтехники экстренных служб.

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