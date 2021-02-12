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6:17, 12 февраля 2021 года

Орловский департамент соцзащиты лидирует по интернет-активности

Центр управления регионом провел соответствующее исследование.


В результате мониторинга было установлено, что департамент областной социальной защиты лидирует среди всех региональных представителей власти. Решение было принято, исходя из активности подписчиков на официальных сетевых страницах департаментов, и новости орловской соцзащиты ежедневно просматривают порядка 8 тысяч человек.
 
Центр управления регионом Орловской области – это координационный центр, который занимается сбором сообщений, жалоб, предложений от граждан, поступающих из разных источников, с целью оперативного рассмотрения и принятия решений.
 
Система мониторинга ЦУР фиксирует обращения граждан на любой открытой площадке, будь это пост на личной странице гражданина, комментарий в городском сообществе или обращение через портал «Обращаем внимание».



Артём Ежаков
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