Орловский департамент соцзащиты лидирует по интернет-активности

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6:17, 12 февраля 2021 года
Орловский департамент соцзащиты лидирует по интернет-активностиЦентр управления регионом провел соответствующее исследование.
В результате мониторинга было установлено, что департамент областной социальной защиты лидирует среди всех региональных представителей власти. Решение было принято, исходя из активности подписчиков на официальных сетевых страницах департаментов, и новости орловской соцзащиты ежедневно просматривают порядка 8 тысяч человек.
Центр управления регионом Орловской области
– это координационный центр, который занимается сбором сообщений, жалоб, предложений от граждан, поступающих из разных источников, с целью оперативного рассмотрения и принятия решений.
Система мониторинга ЦУР фиксирует обращения граждан на любой открытой площадке, будь это пост на личной странице гражданина, комментарий в городском сообществе или обращение через портал «Обращаем внимание».
Артём Ежаков