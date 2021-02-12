пятница 12.02.2021 09:46:40 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

7:29, 12 февраля 2021 года

Малоимущие орловцы вправе претендовать на выплаты от государства

В минувшем году этой помощью воспользовались более 9 тысяч орловцев. Сумма выплат превысила 36 миллионов рублей.


Максимальный размер льготы в этом году составит 6 тысяч рублей, минимальный – 500 рублей. Правом на выплату обладают малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, зарегистрированные по месту жительства либо по месту пребывания на территории Орловской области, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Орловской области.
 
Аналогичные выплаты доступны малоимущим гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий и пожаров. В минувшем году эта льгота была предоставлена 30 орловцам.
 
Подать заявления для назначения государственной социальной помощи можно в отделах (филиалах) КУ ОО «Центр социальной защиты населения» по месту жительства. Их список и контакты можно посмотреть здесь.



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.