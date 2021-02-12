Малоимущие орловцы вправе претендовать на выплаты от государства

В минувшем году этой помощью воспользовались более 9 тысяч орловцев. Сумма выплат превысила 36 миллионов рублей.

Максимальный размер льготы в этом году составит 6 тысяч рублей, минимальный – 500 рублей. Правом на выплату обладают малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, зарегистрированные по месту жительства либо по месту пребывания на территории Орловской области, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Орловской области.



Аналогичные выплаты доступны малоимущим гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий и пожаров. В минувшем году эта льгота была предоставлена 30 орловцам.

