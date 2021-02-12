Малоимущие орловцы вправе претендовать на выплаты от государства

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7:29, 12 февраля 2021 года
Малоимущие орловцы вправе претендовать на выплаты от государстваВ минувшем году этой помощью воспользовались более 9 тысяч орловцев. Сумма выплат превысила 36 миллионов рублей.
Максимальный размер льготы в этом году составит 6 тысяч рублей, минимальный – 500 рублей. Правом на выплату обладают малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, зарегистрированные по месту жительства либо по месту пребывания на территории Орловской области, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Орловской области.
Аналогичные выплаты доступны малоимущим гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий и пожаров. В минувшем году эта льгота была предоставлена 30 орловцам.
Подать заявления для назначения государственной социальной помощи можно в отделах (филиалах) КУ ОО «Центр социальной защиты населения» по месту жительства. Их список и контакты можно посмотреть здесь
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Артём Ежаков