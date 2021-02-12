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8:38, 12 февраля 2021 года В Орле стартовал проект «Школа грамотного потребителя» Общественники вместе с жителями многоквартирных домов будут оценивать работу коммунальщиков.





О выявленных случаях плохой работы они будут сообщать в прокуратуру и жилинспекцию, но сначала попробуют наладить диалог с управляющими организациями и указать им на проблемные места. Сейчас внимание стоит уделить своевременной расчистке крыш от снега и сосулек.





Надежда Невматулина



