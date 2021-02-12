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8:42, 12 февраля 2021 года На Орловщине продолжать высаживать сады Памяти Эколого-патриотическая акция посвящена 80-летию с начала Великой Отечественной войны.





В прошлом году жители региона высадили больше ста тысяч деревьев. В этом году запланировано посадить еще 110 тысяч саженцев. Памятные аллеи вновь появятся в районах области и на землях лесного фонда. Лесоводы уже определяют локации и породный состав посадочного материала.





Надежда Невматулина



