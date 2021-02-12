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9:14, 12 февраля 2021 года Орловский автовокзал отмечает день рождения Он был открыт 60 лет назад.





12 февраля 1961 года в Орле был открыт новый автовокзал - с вместительным залом ожидания, рестораном, гостиницей, комнатой отдыха и лекционным залом. В тот день он принял первые рейсовые автобусы, следующие по маршрутам Москва - Харьков и Москва - Симферополь. Сегодня орловский автовокзал оснащен 16-ю посадочными платформами, с которых отправляются автобусы в пригородных, междугородных и международных направлениях.





Надежда Невматулина



