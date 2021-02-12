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9:49, 12 февраля 2021 года Орловские вольники отправились на Первенство России Соревнования проходят в эти дни во Владимире.





Подготовка к любому крупному турниру – дело сложное. После новогодних каникул у ребят было по три тренировки в день. После отмены дистанционки в школах ребята тренируются два раза в день. Следующим большим турниром для наших спортсменов должно стать Первенство мира, которое состоится в мае в Турции. На одной из тренировок присутствовала съемочная группа ГТРК «Орел».





Анастасия Дорохова



