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9:50, 12 февраля 2021 года Двухдневный снегопад мобилизирует коммунальщиков Орла О готовности областной столицы к обильным осадкам рассказал мэр города Юрий Парахин.





Сильный снегопад в Орле уже начался, он продлится до воскресенья. Мэр отметил, что в нынешних условиях «Спецавтобаза» работает круглосуточно, но предстоящее испытание потребует привлечь все доступные резервы.



«Спецавтобаза» обслуживает город с помощью 47 единиц спецтехники, среди них находятся 18 комбинированных дорожных машин. В случае нехватки этих сил, со стороны других предприятий и индивидуальных предпринимателей можно привлечь ещё 58 машин, 48 из которых – самосвалы. Таким образом, для борьбы со снегом город может вывести на улицы 105 машин.



Юрий Парахин в очередной раз обратился к автолюбителям с просьбой освобождать тротуары от своих автомобилей, чтобы не мешать чистить снег. Градоначальник обещал публиковать у себя список улиц, по которым будет работать спецтехника. Обновления будут выкладываться около 18:00 – сообщает мэр в своих соцсетях.

Юрий Парахин, мэр города Орла: «Убрать весь город за час мы, к сожалению, не сможем, но будем делать всё возможное, чтобы неудобства из-за обильного снегопада оказались минимальными».





Артём Ежаков



