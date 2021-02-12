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10:15, 12 февраля 2021 года Авария под Орлом отправила двух водителей на больничные койки ДТП произошло накануне, 11 февраля, в 15:50.





Столкновение автомобилей «Газель» и «Ниссан Альмера» случилось на 8 километре автодороги Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря. 60-летний водитель «Газели» столкнулся с иномаркой под управлением 50-летнего мужчины. Двух автомобилистов госпитализировали в Залегощенскую и Верховскую ЦРБ соответственно.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек получил травмы, 1 погиб – сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.



Фото регионального УГИБДД









Артём Ежаков



