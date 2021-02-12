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11:01, 12 февраля 2021 года Улицы Орла сегодня убирают 33 снегоуборочные машины В городе продолжается борьба с обильным снегопадом.





По сообщению пресс-службы мэрии, с 6:00 «Спецавтобаза» отрядила для уборки улиц 15 комбинированных дорожных машин, 5 самосвалов, 4 трактора со щёткой, по 3 фронтальных погрузчика и трактора с пескосмесью, а также плужно-щёточную машину, трактор с тележкой и грейдер.



Ночью шли работы по вывозу снега. Городская администрация сообщила о 3029 кубометрах убранного снега. Для этого пришлось привлекать резерв, о котором накануне упомянул мэр Орла Юрий Парахин. Минувшей ночью город чистили 64 единицы спецтехники.



По прогнозу синоптиков, обильный снегопад в городе будет идти до воскресенья. Максимальное число уборочной техники, которое город может отрядить, мобилизовав все резервы – 105 единиц.



Фото пресс-службы мэрии









Артём Ежаков



