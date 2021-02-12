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11:19, 12 февраля 2021 года Еще четыре орловца скончались от COVID-19 В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 12 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 140 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразились – 28 554.



В данный момент на Орловщине лечатся – 2 638. Накануне выписаны 153 жителя региона, с начала пандемии – 25 521. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 4 – летальный исход был зафиксирован 395 раз.



Суточная заболеваемость в России – 15 089, всего выявлено – 4 042 837. Накануне выздоровели – 20 720, всего – 3 559 142. На лечении – 404 501. Количество смертей за сутки – 507, за все время разгула коронавируса – 79 194.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



