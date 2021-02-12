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11:22, 12 февраля 2021 года

Ночная хоккейная лига снова в игре

Сегодня в Орле стартует очередной тур.


Вечером на льду арены микрорайона «Зареченский» в Орле встретятся основные претенденты на победу в дивизионе «Любитель 40+». Это команды «Метеор» и «Ледовая арена». Прямую трансляцию игры можно посмотреть в соцсетях регионального представительства.

А завтра, 13 февраля, пройдут сразу три матча. Хоккеисты поселка Долгое примут у себя змиевский «СЛАМС». Тур дивизиона «18+ Лига Мечты» стартует встречей «Ледовой арены» и «Спарты». На Наугорке сыграют «ветераны» - команды «Основа» и «Штурм». В воскресенье - еще один матч дивизиона «Любитель 40+». На льду встретятся «Новосиль» и «Строитель». Матчи проходят без зрителей.


Анастасия Дорохова
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