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11:29, 12 февраля 2021 года В Орле сохраняют старинную технику вышивки «Орловский спис» Работы народного мастера, преподавателя детской школы изобразительных искусств и ремесел Марии Семеновой и ее учениц приняли участие в IV Всероссийском конкурсе современной вышивки, который проходил в Твери. С Марией Семеновой беседовала корреспондент ГТРК «Орел» Эва Стасюлевич.





Можно ли с уверенностью сказать, что техника орловского списа сохранена?

- Мы прикладываем большие усилия, чтобы эта техника была сохранена. Есть девочки, которые любят это дело, с пониманием относятся к тому, что делают. Их работы, если мы куда-то едем, всегда отмечены. Поэтому, я думаю, да, орловский спис сохраняется.



Часто ли принимаете участие в конкурсах и выставках?

- По мере возможностей мы участвуем. В последнее время, конечно, намного реже. Недавно мы приняли участие во всероссийской выставке «Искусство современной вышивки», и мы отмечены и дипломами участников, и одна моя ученица заняла третье место.



Как сложился образовательный процесс во время пандемии? С одной стороны, вышивку трудно преподавать онлайн - нужно личное присутствие преподавателя, а с другой стороны, столько времени - сиди и вышивай.

- Я скажу, что непросто мы все это преодолели. И тяжело было не только в период самоизоляции, а в период вхождения в рабочее русло. В мастерской учатся дети разного возраста, и взрослые девчонки, которые были хорошо мотивированы, они справились за это время, то есть у нас выпускные работы в принципе получились. А первый класс - похвастаться нечем.



Вернемся к орловскому спису. Изменилась ли эта вышивка по сравнению с прошлыми веками? Ведь многое поменялось - материалы, нитки, может быть, поменялся художественный подход. Или спис остается неизменным?

- Спис это все-таки каноническая вышивка, и надо отметить, что мастера, которые занимаются вышивкой в Орле, они ставят своей целью именно придерживаться этого канона, не нарушать композиции, традиционно вышивать полотенца. Если говорить о том, что можно увидеть на российских выставках или на просторах Интернета, то попадаются, конечно, вещи далеко не списовые, но таковыми называются. Поэтому хотелось бы, чтобы то, что мы делаем в школе, то, что я делаю как мастер, видело большее количество людей. В соцсетях я по возможности выкладываю свои работы.



На каких тканях вы вышиваете?



- Я вышиваю и на современном полотне, и на старинном, у меня есть образцы. Но вышивка на домотканом старинном полотне очень непростая, а для детей это вообще испытание, поэтому мы не используем ручное домотанное полотно для вышивки.



Насколько часто встречаются одаренные дети, которые знают чего хотят, к чему стремятся?

- Мне жаловаться не на что. Ко мне приходят дети, которые мыслят в унисон со мной. Я в них вижу отражение себя, и у нас получается такая синергия, единений энергий, и когда на выходе я получаю изделие, которые они творят, оно через меня проходит тоже. Когда вижу результат, это меня окрыляет.



Есть ли в вашем гардеробе вещи, оформленные вашими руками?

- Вы знаете, таких вещей у меня нет, но зато есть кружево плетеное, которое я подарила своим самым любимым женщинам, у них точно есть кружевные вещи. Что касается списа, то у меня есть салфетки, полотенца, а на себя я пока не придумала. Спис это вещь не рядовая, да и времени не так много, чтобы что-то сделать. Но народный костюм есть.





Эва Стасюлевич



