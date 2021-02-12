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11:40, 12 февраля 2021 года

В Орле в квартире задохнулись мать и дочь

Тела пенсионерок были обнаружены накануне, 11 февраля, в Заводском районе города.


Женщины погибли в собственной квартире. По предварительным данным, их смерть не являлась насильственной – обе отравились угарным газом.

По факту чрезвычайного происшествия региональное СУ СК возбудило доследственную проверку. По результатам мероприятий будут приняты необходимые процессуальные решения – сообщает сайт областного СУ СК. Контролировать это мероприятие будет региональная прокуратура. Она также инициировала собственную проверку. По ее результатам будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за контроль над эксплуатацией газового оборудования.


Артём Ежаков
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