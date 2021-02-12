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11:47, 12 февраля 2021 года Цифровой потенциал высшего образования Комментарий эксперта кафедры политологии и государственной политики Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ Максима Бочанова.



Президент России Владимир Путин уверен, что с улучшением эпидемиологической обстановки в вузах страны возобновятся очные занятия. При этом глава государства считает необходимым развивать цифровой потенциал образования.



По его мнению, «полученный сейчас такой трудный опыт надо обязательно использовать и в будущем». «Речь о дальнейшем развитии цифрового потенциала высших учебных заведений, о новых подходах к сочетанию различных форм обучения и образовательных технологий», – уточнил президент. У каждого вуза в разных регионах страны здесь есть свои наработки, нужно их обязательно обобщить, сформулировать конкретные предложения и рекомендации об успешных, продуктивных подходах к совмещению удаленных форматов с практическим обучением и с реальной исследовательской работой», – отметил глава государства.



Эксперт кафедры политологии и государственной политики Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ Максим Бочанов отметил: «За период дистанционного формата обучения, на который учебные заведения перешли из-за пандемии коронавирусной инфекции, вузы по-разному адаптировались к дистанционному обучению. Безусловно, есть лидеры и аутсайдеры, причем, развивая систему онлайн обучения, с моей точки зрения, необходимо учитывать как факап-истории, так и успешные кейсы цифровизации обучения. В этом отношении одним из примеров успешного использования дистанционных технологий в обучении является единая дистанционная среда РАНХиГС. В Орловской области на её основе работает Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС.



Считаю важным отметить, что многие родители и студенты скептически относятся к дистанционному методу обучения, однако это в большинстве своем происходит из-за малой информированности о возможностях и преимуществах онлайн среды либо отсутствия таковой в учебном заведении. Акцентирую внимание на том, что при наличии качественной дистанционной платформы онлайн обучения в вузе, должной подготовке преподавателей и активности студентов в обучении, онлайн формат мало чем уступает традиционному. По ряду позиций может и превосходить его. Поэтому его постоянное развитие просто необходимо в современный период», – отметил Максим Бочанов.





