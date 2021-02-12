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11:48, 12 февраля 2021 года Социальный контракт для многодетных и малоимущих семей в 2021 году: зачем он нужен? Комментарий эксперта кафедры гражданско-правовых дисциплин и социального обеспечения Среднерусского института управления филиала РАНХиГС Елены Титовой.



Поддержка населения в настоящее время становится очень актуальной. Если говорить о достаточно незащищенных, с экономической точки зрения, населения, к которым относятся малоимущие граждане и многодетные семьи, то их поддержка в настоящее время занимает достаточно большое внимание со стороны государства и специально уполномоченных государственных органов. Одна из мер поддержки, используемая в нашем государстве, на сегодня является экспериментальной, несмотря на то, что она начала реализовываться на территории нашего государства еще в 2013 году. Речь идет о так называемом социальном контракте. Социальный контракт – экспериментальный проект, который представляет собой специальный договор, заключаемый между органами социальной защиты населения и многодетной или малоимущей семьей.



Основной целью заключения такого социального контракта является стимулирование заявителя, то есть представителя малоимущей или многодетной семьи (как правило, это глава такой семьи) либо самостоятельного одинокого малоимущего человека на то, чтобы он принимал определенные действия, которые помогут ему преодолеть существующие тяжелые условия его жизни.



По стандартным условиям социального контракта заявителю предоставляются от органов социальной защиты определенные меры поддержки, в первую очередь, в виде финансовых поступлений. Однако такие финансовые поступления могут быть направлены только на определенные мероприятия, которые помогут заявителю, то есть лицу или семье, находящимся в тяжелом финансовом положении, получать стабильный доход в будущем. При этом все те средства, которые семья или человек получат в рамках такого проекта, являются подотчетными, то есть об их расходовании необходимо будет отчитываться, а в случае их использования не по целевому назначению можно оказаться подвергнутым наказанию за совершенное правонарушение.



Главная цель социального контракта – это формирование в будущем возможности для многодетной или малоимущей семьи или самостоятельного человека, относимого к категории малоимущего, выйти из финансовых трудностей и постараться избежать их возникновения в будущем. Для того чтобы эта цель была достигнута, уполномоченные сотрудники органов социальной защиты населения, курирующие направление социальных контрактов, осуществляют мероприятия из перечисленных ниже:



– подбор нового рабочего места с более высоким или стабильным уровнем заработной платы за выполняемые условия труда, а также помощь в заключении трудового договора с потенциальным работодателем таким образом, чтобы исключить возможность дальнейшего ухудшения условий труда и оплаты за выполнение своих должностных обязанностей;



– в случае если по каким-то причинам по имеющейся специальности человека или членов малоимущей семьи устроить невозможно, то сотрудники органов социальной защиты населения предлагают обратившимся к ним лицам возможность получения дополнительного профессионального образования или прохождения профессиональной переподготовки на более востребованные специальности, по которым будет легче устроиться на работу. Однако при предоставлении возможности такого переобучения учитывается факт того, что осуществлено оно должно быть в достаточно сжатые сроки;



– помощь в оформлении статуса индивидуального предпринимателя с целью последующего получения прибыли от выполнения какой-либо профессиональной деятельности, то есть первоначальная помощь в осуществлении предпринимательской деятельности;



– в случае если речь идет о лицах, проживающих в регионах, где достаточно активна помощь сельскому хозяйству, сотрудники органов социальной защиты населения могут оказать также помощь в организации личного подсобного хозяйства с последующим превращением его в крестьянско-фермерское и получением субсидированной помощи от государства в рамках установленных мер поддержки.



Эксперт кафедры гражданско-правовых дисциплин и социального обеспечения Среднерусского института управления филиала РАНХиГС Елена Титова обращает внимание, что на сегодняшний день данный список не может считаться закрытым. Это связано с тем, что в каждом конкретном регионе существуют свои нормы регионального законодательства, в соответствии с которыми происходит поддержка многодетных и малоимущих семей. Это означает, что каждый регион вправе самостоятельно принимать решение о том, какие еще меры поддержки он может принимать для реализации проекта социального контракта.





