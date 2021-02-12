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11:50, 12 февраля 2021 года Суточная заболеваемость коронавирусом в Орловской области Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 12 февраля.





Суточный прирост в Орловской области:

Орел – 82; Орловский район – 14; Мценский – 8; Покровский – 7; Свердловский – 5; Ливенский, Верховский и Залегощенский – по 4; Должанский и Ливны – по 3; Новодеревеньковский и Новосильский – по 2; Кромской и Болховский – по 1.



Со старта распространения коронавируса:

Орел – 14 615; Орловский район – 3 599; Болховский – 620; Знаменский – 161; Хотынецкий – 494; Урицкий – 606; Шаблыкинский – 198; Сосковский – 182; Кромской – 354; Дмитровский – 685; Свердловский – 431; Троснянский – 294; Глазуновский – 238; Малоархангельский – 397; Покровский – 509; Колпнянский – 277; Должанский – 271; Ливенский – 580. Ливны – 1 113; Верховский – 311; Залегощенский – 390; Краснозоренский – 191; Новодеревеньковский – 400; Новосильский – 138; Корсаковский – 67; Мценск и Мценский район – 1 433.



Всего в регионе с начала пандемии заразились – 28 554, за сутки – 140, выписаны – 153. Выздоровели за все время – 25 521, на лечении – 2 638. От осложнений на фоне новой болезни в области скончались 395 человек – накануне умерли 4 жителя региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.



Инфографика оперативного штаба









Артём Ежаков



