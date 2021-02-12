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12:15, 12 февраля 2021 года

В Орле не оставляют идеи организовать хоспис

На днях опытом работы с Региональный фонд социальной поддержки населения, который оказывает помощь паллиативным больным, поделились представители питерского благотворительного фонда «Детский хоспис».


В Орловской области около пяти тысяч человек нуждаются в паллиативной заботе. Тем, кто живет в Орле, помощь оказывает Региональный фонд социальной поддержки населения. Задача выездной бригады паллиативной помощи - помочь близким неизлечимо больного человека в уходе за ним. В Орловской области отделение паллиативной помощи существует уже три года. Все это время каждый день спешит на помощь к своим пациентам Татьяна Клочкова.

Татьяна Клочкова, медсестра паллиативной выездной бригады: «Любим их всем сердцем. Наверное, это любовь, потому что работать с такими людьми тяжело. Люди хотят видеть заботу, мы стараемся дать им эту заботу и тепло, помочь медицински».

Для лежачих больных даже хорошо сделанная перевязка - уже неоценимая поддержка. И она - бесплатная. Все необходимое в сумке помощников: от бинтов до антисептиков. Ее кладут в багажник новой машины, которую получили в рамках сотрудничества с благотворительным фондом «Детский хоспис». Это было в прошлом году. В этом году поставили цель сдвинуть с места бюрократическую машину и сделать еще один шаг к появлению хосписа в регионе.

Александр Лебедев, генеральный директор Регионального фонда социальной поддержки населения Орловской области: «На такое количество больных у нас он просто необходим. И те паллиативные отделения, которые у нас были, но которые на сегодняшний день, к сожалению, закрыты из-за пандемии коронавируса, конечно, они положение не спасут».

На патронаже выездной бригады - 85 человек. Отделение паллиативной помощи одно на весь регион. Оно располагается в Плещеевской больнице, но хосписная помощь кардинально отличается.

Владимир Круглый, член Совета Федерации ФС РФ: «В хосписе можно привлечь самых разных специалистов, не только медицинского профиля, но и психологов, но и священнослужителя, что тоже очень важно, и медицинских сотрудников самой разной направленности».

Поделиться опытом с орловской выездной бригадой паллиативной помощи приехали представители питерского хосписа. И эта встреча дала понимание: помощь в сотрудничестве и методические рекомендации - будут.

Павел Ткаченко, руководитель благотворительного фонда «Детский хоспис»: «Это называется социальное партнерство, когда государство, бизнес-сообщество и некоммерческий сектор объединяется вместе, и благодаря этому сотрудничеству это превращается в огромную машину, которая может помогать, менять общество, может говорить на острые темы и оказывать ту самую помощь и детям и взрослым».

Задача-максимум - появление в Орле хосписа - поставлена. Ее решение требует много сил, времени и средств. Без поддержки высших эшелонов власти не справиться.


Анна Вайсергисер
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