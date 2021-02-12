пятница 12.02.2021 14:14:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:37, 12 февраля 2021 года

Орловская группировка по борьбе с паводками отработала профессиональные навыки

Накануне, 11 февраля, на территории «Спецавтобазы» прошел традиционный смотр ОТП РСЧС.


В мероприятии приняли участие 11 служб города, работающих с газом, электроэнергией и отоплением. Муниципальные предприятия в период ЧС могут работать не только по профилю, но и оказывать помощь в транспортировке эвакуируемых людей, медицинского персонала и вещей. В число проверяемых вошла также сама «Спецавтобаза», региональное ГУ МЧС и УМВД по городу Орлу.

Было отмечено, что группировка сил по борьбе с паводками готова к ЧС. Оборудование, спецтехника и личный состав показал готовность к работе по предотвращению и ликвидации половодья – сообщает сайт областного ГУ МЧС.

В смотре приняли участие 105 человек и 19 единиц техники. Это число составляет группировку сил постоянной готовности, которые прибудут на место ЧС в течение 20 минут. При необходимости этот штат спасателей можно увеличить в пять раз.

В запасе у мэрии порядка 80 человек, которые могут быть привлечены из Академии ФСО России, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и в/ч 03013 – отмечено в сообщении пресс-службы мэрии.

Орловская мэрия напоминает телефоны, по которым можно обратиться в случае возникновения ЧС:
  • Единая служба спасения: 101 (мобильный — 112);
  • Оперативный дежурный МКУ «ЕДДС города Орла: 43-37-35, 43-22-12, 76-40-93;
По всем вопросам можно обратиться:
  • Отдел по делам ГО и ЧС управления по безопасности администрации города Орла: 43-54-83, 76-19-39.
Фото пресс-службы мэрии


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.