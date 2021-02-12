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12:37, 12 февраля 2021 года Орловская группировка по борьбе с паводками отработала профессиональные навыки Накануне, 11 февраля, на территории «Спецавтобазы» прошел традиционный смотр ОТП РСЧС.





В мероприятии приняли участие 11 служб города, работающих с газом, электроэнергией и отоплением. Муниципальные предприятия в период ЧС могут работать не только по профилю, но и оказывать помощь в транспортировке эвакуируемых людей, медицинского персонала и вещей. В число проверяемых вошла также сама «Спецавтобаза», региональное ГУ МЧС и УМВД по городу Орлу.



Было отмечено, что группировка сил по борьбе с паводками готова к ЧС. Оборудование, спецтехника и личный состав показал готовность к работе по предотвращению и ликвидации половодья – сообщает сайт областного ГУ МЧС.



В смотре приняли участие 105 человек и 19 единиц техники. Это число составляет группировку сил постоянной готовности, которые прибудут на место ЧС в течение 20 минут. При необходимости этот штат спасателей можно увеличить в пять раз.



В запасе у мэрии порядка 80 человек, которые могут быть привлечены из Академии ФСО России, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и в/ч 03013 – отмечено в сообщении пресс-службы мэрии.



Орловская мэрия напоминает телефоны, по которым можно обратиться в случае возникновения ЧС: Единая служба спасения: 101 (мобильный — 112);

Оперативный дежурный МКУ «ЕДДС города Орла: 43-37-35, 43-22-12, 76-40-93; По всем вопросам можно обратиться: Отдел по делам ГО и ЧС управления по безопасности администрации города Орла: 43-54-83, 76-19-39. Фото пресс-службы мэрии





Артём Ежаков



