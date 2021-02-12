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12:42, 12 февраля 2021 года

Они знают о погоде заранее

Сотрудники Орловской метеорологической станции ежедневно мониторят погодные условия и могут предугадать капризы природы. Как происходит процесс сбора информации, и какие предметы используются для замера количества осадков, узнала корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.


Золотой стеклянный шар размером с крупный апельсин. Для обычного человека - предмет загадочный. Для метеоролога - один из привычных рабочих инструментов. Гелиограф измеряет продолжительность солнечного сияния в течение дня. Солнце орловцев в последнее время не балует, зато снега хоть отбавляй. Кстати, количество выпавших осадков специалисты измеряют с помощью ведра.

Метеоплощадки для наблюдения и контроля за климатом есть почти в каждом городе областного или районного значения. Каждые три часа специалист выходит на улицу и замеряет осадки, давление, влажность воздуха и другие показатели. Потом их вносят в базу данных и передают в Гидрометцентр, где и определяются будущие прогнозы погоды.

Специалисты Орловской метеостанции с помощью мерзломера наблюдают за промерзанием почвы. Исследование проводится в течение двух лет. Степень промерзания грунта в нашем регионе пока не выявили. Данные отправляют агрометеорологам, которые изучают влияние погоды на сельское хозяйство.

Валерий Селихов, начальник Орловской ЦГМС: «В этом году у нас запланирована модернизация. Будут дополнительно установлены датчики для почвенно-вытяжных термометров - глубина 3 метра 20 сантиметров. Это позволит контролировать температуру почвы на глубинах.

Что же касается погоды, то, по словам синоптиков, арктическое вторжение пока не намерено отступать с Орловщины. В ближайшие дни будет держаться морозная погода. Оттепели не ожидается.


Юлия Сабельникова
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